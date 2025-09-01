Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية: قرارنا يؤكد وجود جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-09-2025 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للفصائل الفلسطينية: ما يتعرض له قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية
lebanon 24
01/09/2025 20:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندين استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في قطاع غزّة
lebanon 24
01/09/2025 20:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جرائم حرب ضد الإنسانية تُرتكب في دارفور
lebanon 24
01/09/2025 20:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع السودانية: جرائم إبادة جماعية وحصار قاتل على المدنيين
lebanon 24
01/09/2025 20:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:57 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2025-09-01
12:56 | 2025-09-01
12:55 | 2025-09-01
12:55 | 2025-09-01
12:53 | 2025-09-01
12:45 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24