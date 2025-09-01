وزير الصناعة جو عيسى الخوري: لسنا في حلّ من الورقة الأميركية لقد وافقنا على أهدافها والمرحلة الأولى توجب علينا الموافقة على خطة الجيش ثم وقف الاعتداءات الإسرائيلية في المرحلة الثانية (mtv)

Lebanon 24