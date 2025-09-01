عيسى الخوري: لا معنى لأي خطة من دون سقف زمني وهذا مرفوض ومضيعة للوقت وعلينا اتخاذ القرار كسلطة سياسية ولو انسحب بعض الوزراء بعد المشاركة في بداية الجلسة (mtv)

