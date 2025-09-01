عيسى الخوري: على الجيش تنفيذ قرار السلطة السياسية ولا يمكنه اشتراط التوافق أو سواه فهو "ما بيشتغل سياسة" وله تقدير المدة التي يحتاجها لكن يجب ان تكون محددة (mtv)

