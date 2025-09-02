Advertisement

إذاعة جيش الإسرائيلي: رئيس الموساد أيّد خلال جلسة الكابينت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل جزئية في غزة

02-09-2025
