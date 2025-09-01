Advertisement

أخبار عاجلة

قسد: لا نريد السقوط في الأخطاء السابقة (العربية)

Lebanon 24
01-09-2025 | 16:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد: نريد أن يحمي الجيش السوري الجميع وفقا للدستور (العربية)
lebanon 24
02/09/2025 01:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك أطراف كثيرة لا تريد الإصلاح لأنها استفادت من المرحلة السابقة
lebanon 24
02/09/2025 01:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول حكومي سوري عن التفاوض مع قسد: الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح (العربية)
lebanon 24
02/09/2025 01:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح للعربية: لا نريد التصعيد حاليا مع إسرائيل بشأن الضفة
lebanon 24
02/09/2025 01:57:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:34 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-09-01
18:41 | 2025-09-01
18:35 | 2025-09-01
18:34 | 2025-09-01
18:19 | 2025-09-01
18:18 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24