Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب لموقع "ديلي كولر": إسرائيل كان لديها سيطرة كاملة على الكونغرس الأميركي ولم يكن لشخص أن يتحدّث عنها بسوء إذا أراد أن يكون سياسياً

Lebanon 24
01-09-2025 | 17:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون لعضو الكونغرس الأميركي دارين لحود: نؤكّد أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها
lebanon 24
02/09/2025 09:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
lebanon 24
02/09/2025 09:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
lebanon 24
02/09/2025 09:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: تشخيص أكثر من 5,800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال شهر حزيران الماضي
lebanon 24
02/09/2025 09:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:15 | 2025-09-02
02:13 | 2025-09-02
01:55 | 2025-09-02
01:50 | 2025-09-02
01:47 | 2025-09-02
01:09 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24