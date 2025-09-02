Advertisement

الحجار: نعمل بكل طاقاتنا وأقصى قدراتنا ونطمئن دول الجوار بأنّنا لن نرضى أن يكون لبنان ممراً لتهريب الممنوعات سواء كانت إلى لبنان أو إلى أي دولة من الدول الشقيقة

Lebanon 24
02-09-2025 | 09:53
