الحجار: نعمل بكل طاقاتنا وأقصى قدراتنا ونطمئن دول الجوار بأنّنا لن نرضى أن يكون لبنان ممراً لتهريب الممنوعات سواء كانت إلى لبنان أو إلى أي دولة من الدول الشقيقة

