Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المفوضية الإفريقية: ندعو لوقف القتال وإيصال المساعدات للمحتاجين إثر الانهيار الأرضي بقرية تراسين بالسودان

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأفريقي يحث السودان على هدنة لإدخال مساعدات بعد الانهيار الأرضي
lebanon 24
03/09/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: الوقف المؤقت للقتال من قبل إسرائيل للسماح بممرات المساعدات غير كافٍ لتخفيف معاناة المحتاجين بشدة في غزة
lebanon 24
03/09/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تجدّد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
03/09/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: نعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا الانزلاق الأرضي
lebanon 24
03/09/2025 03:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:47 | 2025-09-02
18:33 | 2025-09-02
18:31 | 2025-09-02
18:31 | 2025-09-02
18:29 | 2025-09-02
18:13 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24