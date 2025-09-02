Advertisement

القناة 7 الإسرائيلية عن وزير الثقافة: موقفنا هو التوصل لصفقة شاملة تنهي الحرب وتعيد الرهائن وتنهي حكم حماس

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:20
