أخبار عاجلة

ماكرون: تحدثت مع ولي العهد السعودي وسنشارك معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 أيلول

Lebanon 24
02-09-2025 | 14:47
