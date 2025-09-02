26
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي مايك هاكابي: خنق السلطة الفلسطينية ماليا سيؤدي لانهيارها وإلى تصعيد
Lebanon 24
02-09-2025
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأميركي مايك هاكابي: إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني فهذا لن يكون نصرا لأحد
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأميركي مايك هاكابي: إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني فهذا لن يكون نصرا لأحد
03/09/2025 03:08:00
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأمريكية: على السلطة الفلسطينية التوقف عن اللجوء للجنائية الدولية والسعي لانتزاع اعتراف أحادي بدولة
Lebanon 24
الخارجية الأمريكية: على السلطة الفلسطينية التوقف عن اللجوء للجنائية الدولية والسعي لانتزاع اعتراف أحادي بدولة
03/09/2025 03:08:00
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل كاتس: أشكر نظيري الأمريكي لتحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين مسؤولية مكافأة الإرهاب
Lebanon 24
يسرائيل كاتس: أشكر نظيري الأمريكي لتحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين مسؤولية مكافأة الإرهاب
03/09/2025 03:08:00
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حماس
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حماس
03/09/2025 03:08:00
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تياغو أفيلا الناشط البرازيلي وأحد منظمي حملة كسر الحصار عن غزة: لن نتوقف وسنواصل جهود كسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تياغو أفيلا الناشط البرازيلي وأحد منظمي حملة كسر الحصار عن غزة: لن نتوقف وسنواصل جهود كسر الحصار عن غزة
18:47 | 2025-09-02
02/09/2025 06:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: نقدّر عدم رضوخ الهند لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء الموارد من روسيا
Lebanon 24
لافروف: نقدّر عدم رضوخ الهند لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء الموارد من روسيا
18:33 | 2025-09-02
02/09/2025 06:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين
18:31 | 2025-09-02
02/09/2025 06:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: نتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا ورؤساء الوفود على اتصال مباشر
Lebanon 24
لافروف: نتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا ورؤساء الوفود على اتصال مباشر
18:31 | 2025-09-02
02/09/2025 06:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من أجل السلام الدائم في أوكرانيا يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من أجل السلام الدائم في أوكرانيا يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية
18:29 | 2025-09-02
02/09/2025 06:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
Lebanon 24
إستقالة متري أو إقالته؟
01:30 | 2025-09-02
02/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
02:00 | 2025-09-02
02/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
Lebanon 24
رسالة أميركية لافتة
02:15 | 2025-09-02
02/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:47 | 2025-09-02
تياغو أفيلا الناشط البرازيلي وأحد منظمي حملة كسر الحصار عن غزة: لن نتوقف وسنواصل جهود كسر الحصار عن غزة
18:33 | 2025-09-02
لافروف: نقدّر عدم رضوخ الهند لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء الموارد من روسيا
18:31 | 2025-09-02
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين
18:31 | 2025-09-02
لافروف: نتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا ورؤساء الوفود على اتصال مباشر
18:29 | 2025-09-02
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: من أجل السلام الدائم في أوكرانيا يجب الاعتراف بالحقائق الإقليمية
18:13 | 2025-09-02
113 شهيداً في غزة منذ فجر الثلاثاء
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24