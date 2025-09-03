القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو: نحاول تفادي حرب لكن المسؤولين الأميركيين يقولون لنا انتهزوا الفرصة لتدمير حماس ومع ذلك نعلم أن الوقت محدود

Lebanon 24