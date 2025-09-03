Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: محتجون يغلقون بسياراتهم مدخل الكنيست للمطالبة باتفاق لإعادة الأسرى ووقف الحرب

Lebanon 24
03-09-2025 | 01:48
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب
lebanon 24
03/09/2025 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: عائلات المختطفين ومتضامنون يغلقون شارع أيالون في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل
lebanon 24
03/09/2025 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة
lebanon 24
03/09/2025 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: الحل المنطقي يكون بمفاوضات على اتفاق شامل لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب
lebanon 24
03/09/2025 14:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
