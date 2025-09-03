30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
التحكم المروري: تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية محلة الكحالة نزولا نتج عنه 5 جرحى
Lebanon 24
03-09-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة سد البوشرية قرب كنيسة مار تقلا (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة سد البوشرية قرب كنيسة مار تقلا (التحكم المروري)
03/09/2025 14:40:40
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة سوق الاحد بيروت
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة سوق الاحد بيروت
03/09/2025 14:40:40
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في عين الدلب - صيدا
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في عين الدلب - صيدا
03/09/2025 14:40:40
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحري من جسر الرويال باتجاه ثكنة الفهود - ضبية
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحري من جسر الرويال باتجاه ثكنة الفهود - ضبية
03/09/2025 14:40:40
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر: على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة
Lebanon 24
رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر: على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة
07:29 | 2025-09-03
03/09/2025 07:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار
Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار
07:13 | 2025-09-03
03/09/2025 07:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتهديده للسلطة الفلسطينية
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتهديده للسلطة الفلسطينية
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة "التي تضمن عمل القوات الأوكرانية"
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة "التي تضمن عمل القوات الأوكرانية"
06:46 | 2025-09-03
03/09/2025 06:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير
Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير
06:45 | 2025-09-03
03/09/2025 06:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:29 | 2025-09-03
رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر: على إسرائيل السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة
07:13 | 2025-09-03
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار
07:00 | 2025-09-03
الخارجية الأردنية: ندين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتهديده للسلطة الفلسطينية
06:46 | 2025-09-03
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للطاقة "التي تضمن عمل القوات الأوكرانية"
06:45 | 2025-09-03
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: الأوضاع في مطار دمشق الدولي آمنة تماما وحركة الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم دون أي تأثير
06:44 | 2025-09-03
مساعدة وزير الخارجية الإماراتي: ضم الضفة الغربية سيقوض بشدة روح اتفاقات أبراهام
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24