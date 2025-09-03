29
أخبار عاجلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال 13 متظاهرا اعتلوا سطح المكتبة الوطنية في القدس للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين
Lebanon 24
03-09-2025
|
05:23
