Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتفاوض على قضايا تمس أمننا القومي

Lebanon 24
03-09-2025 | 05:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لاريجاني أكد أن الذي أشاع أجواء التوتر ويقول إن إيران لا تفاوض هي الولايات المتحدة
lebanon 24
03/09/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نرفض استخدام حماس للرهائن كورقة تفاوض
lebanon 24
03/09/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الحوار وتبادل وجهات النظر بين إيران وثلاث دول أوروبية بخصوص القضايا النووية مستمر لكنه واجه ظروفًا معقدة
lebanon 24
03/09/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلن أن عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062
lebanon 24
03/09/2025 18:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:39 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:27 | 2025-09-03
11:23 | 2025-09-03
11:21 | 2025-09-03
11:21 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24