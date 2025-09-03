Advertisement

الأمين العام للجامعة العربية: نرفض مخطط إلغاء مشروع الدولة الفلسطينية وتنفيذ التهجير والضم ونتمسك برؤية حل الدولتين وغرور القوة وحسابات المكاسب الشخصية" أعمت قادة إسرائيل عن التفكير السويّ

Lebanon 24
03-09-2025 | 08:17
