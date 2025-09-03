Advertisement

رويترز عن وكالة الطاقة الذرية: لن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم أي استنتاج أو ضمان بشأن البرنامج النووي الإيراني بدون استئناف التنفيذ الكامل للضمانات في إيران

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:20
