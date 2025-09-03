28
أخبار عاجلة
إن بي سي عن جنود احتياط إسرائيليين: نتنياهو يطيل أمد الحرب لضمان بقائه السياسي
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:27
photos
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يضحي بالمختطفين والجنود لبقائه السياسي رغم وجود مبادرة حقيقية
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يضحي بالمختطفين والجنود لبقائه السياسي رغم وجود مبادرة حقيقية
03/09/2025 22:19:13
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات
Lebanon 24
زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات
03/09/2025 22:19:13
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
Lebanon 24
من جنود احتياط إسرائيليين إلى نتنياهو وهيئة الأركان... عريضة تطالب بوقف الحرب
03/09/2025 22:19:13
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن بريك: زامير اختار إرضاء رئيس الوزراء والقيادة السياسية لضمان بقائهم في الحكومة
Lebanon 24
معاريف عن بريك: زامير اختار إرضاء رئيس الوزراء والقيادة السياسية لضمان بقائهم في الحكومة
03/09/2025 22:19:13
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي طيرحرفا و الجبين في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي طيرحرفا و الجبين في جنوب لبنان
15:05 | 2025-09-03
03/09/2025 03:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
15:01 | 2025-09-03
03/09/2025 03:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز": انفجار عبوة كانت مزروعة داخل سيارة في منطقة "المزة 86" في دمشق والأضرار مادية فقط
Lebanon 24
"سكاي نيوز": انفجار عبوة كانت مزروعة داخل سيارة في منطقة "المزة 86" في دمشق والأضرار مادية فقط
15:00 | 2025-09-03
03/09/2025 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجار بحي المزة في دمشق (الحدث)
Lebanon 24
سماع دوي انفجار بحي المزة في دمشق (الحدث)
14:55 | 2025-09-03
03/09/2025 02:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
14:39 | 2025-09-03
03/09/2025 02:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
15:05 | 2025-09-03
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف أطراف بلدتي طيرحرفا و الجبين في جنوب لبنان
15:01 | 2025-09-03
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
15:00 | 2025-09-03
"سكاي نيوز": انفجار عبوة كانت مزروعة داخل سيارة في منطقة "المزة 86" في دمشق والأضرار مادية فقط
14:55 | 2025-09-03
سماع دوي انفجار بحي المزة في دمشق (الحدث)
14:39 | 2025-09-03
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
14:38 | 2025-09-03
الرئيس البولندي: الرئيس ترامب أعرب عن التزامه بضمان أمن بولندا
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 22:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
