Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا "عبد المنعم سويدان" المسؤول بحزب الله في ياطر جنوب لبنان

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلة الأربعاء مركزًا قياديًّا عسكريًّا لحزب الله في "يحمر" جنوب لبنان
lebanon 24
04/09/2025 01:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اخترنا هذا اليوم لتأبين القائد الشهيد علي عبد المنعم كركي "الحاج أبو الفضل" لأنه استشهد مع السيد حسن نصرالله في 27 أيلول
lebanon 24
04/09/2025 01:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف آليتين هندسيتين لـ "الحزب" جنوب لبنان
lebanon 24
04/09/2025 01:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
04/09/2025 01:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:22 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:06 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:57 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2025-09-03
18:22 | 2025-09-03
18:07 | 2025-09-03
18:06 | 2025-09-03
17:57 | 2025-09-03
17:43 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24