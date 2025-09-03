مكتب نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب فوراً بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح وسيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة

Lebanon 24