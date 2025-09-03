Advertisement

أخبار عاجلة

وفاة 29 شخصاً في غرق قارب شمال وسط نيجيريا

Lebanon 24
03-09-2025 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
49 قتيلا على الأقل و100 مفقود إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل نواكشوط
lebanon 24
04/09/2025 04:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ارتفاع عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 54
lebanon 24
04/09/2025 04:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مصرع 25 مهاجرا وفقدان آخرين في غرق قارب قبالة سواحل اليمن
lebanon 24
04/09/2025 04:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غرق 13 شخصًا في نيجيريا أثناء محاولتهم الهرب من مسلـ.حين، بينما لا يزال 22 شخصًا آخر في عداد المفقودين (رويترز)
lebanon 24
04/09/2025 04:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:02 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2025-09-03
18:45 | 2025-09-03
18:40 | 2025-09-03
18:39 | 2025-09-03
18:24 | 2025-09-03
18:22 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24