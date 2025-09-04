Advertisement

أخبار عاجلة

وزراء أمل - حزب الله سيدلون بمداخلة في بداية جلسة الحكومة غداً يقدمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أي موقف من الدولة مما حصل (MTV)

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
04/09/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إنسحاب وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء (mtv)
lebanon 24
04/09/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات mtv: موقف سيصدر عن الحكومة اليوم ولكن سيُستَكمل البحث في بند السلاح في جلسة لاحقة
lebanon 24
04/09/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن الإسرائيلي: أي محاولة من حزب الله لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها
lebanon 24
04/09/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:58 | 2025-09-04
06:56 | 2025-09-04
06:56 | 2025-09-04
06:55 | 2025-09-04
06:09 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24