وزراء أمل - حزب الله سيدلون بمداخلة في بداية جلسة الحكومة غداً يقدمون فيها اعتراضاً على التصعيد الإسرائيلي جنوباً ويسألون عن غياب أي موقف من الدولة مما حصل (MTV)

Lebanon 24