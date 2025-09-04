29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
Advertisement
وزارة الدفاع التركية: عدم التزام تنظيم "قسد" بتعهداته بإلقاء السلاح والاندماج بالدولة السورية يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي
Lebanon 24
04-09-2025
|
05:34
