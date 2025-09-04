Advertisement

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: وزراء الحزب بصدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا لكن موقفنا قد يتغير في اللحظة الأخيرة

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:34
