Advertisement

أخبار عاجلة

القائد السابق للمفاوضات بهيئة أركان الجيش الإسرائيلي: يجب الدخول بمحادثات لتخفيف الضغط الدولي وإعادة الرهائن

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن القائد السابق للمفاوضات بهيئة الأركان: لا فجوات كبيرة في مفاوضات الصفقة والوقت ينفد
lebanon 24
05/09/2025 12:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نواصل الجهد والعمليات من أجل إعادة جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات
lebanon 24
05/09/2025 12:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان إسرائيل: أوجدنا الظروف الملائمة لإطلاق الرهائن بفضل الضغط العسكري
lebanon 24
05/09/2025 12:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: نتنياهو يجب أن يرحل لنتمكن من إعادة الرهائن وإنهاء الحرب
lebanon 24
05/09/2025 12:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:46 | 2025-09-05
05:44 | 2025-09-05
05:42 | 2025-09-05
05:33 | 2025-09-05
05:20 | 2025-09-05
05:19 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24