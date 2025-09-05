وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليقا على فيديو نشرته حماس اليوم أظهر أسيرين في غزة: حماس تمارس التعذيب النفسي وعلينا أن نهاجمهم وننتصر عليهم

Lebanon 24