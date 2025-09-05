إذاعة الجيش عن عائلة الأسير الإسرائيلي ألون أهيل الذي ظهر بفيديو القسام: صدمنا من حالته وبعد استشارة خبراء عيون في إسرائيل اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى

Lebanon 24