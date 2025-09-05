Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: لا يحق لسوريا أن تطالبنا بالسجناء بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية: حصر السلاح طلب لبناني ومن اللبنانيين ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل
lebanon 24
06/09/2025 04:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعات الاغتراب اللبناني: نطالب بحقوق الاقتراع الكامل!
lebanon 24
06/09/2025 04:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنجبر الجيش الإسرائيلي على دفع ثمن عدوانه وسندافع عن حقوق شعبنا
lebanon 24
06/09/2025 04:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: لا يمكن للبنان ان يغير المبادئ الثابتة المبنية على الحق
lebanon 24
06/09/2025 04:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-09-05
19:05 | 2025-09-05
18:51 | 2025-09-05
18:43 | 2025-09-05
18:31 | 2025-09-05
18:27 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24