Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة السياحة: نطالب بدعم إقليمي ودولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهكاتها في لبنان

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لضرورة استمرار الدعم العربي للبنان والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها
lebanon 24
06/09/2025 04:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة بإقليم دارفور السوداني للجزيرة: لا بد من تدخل عاجل من المجتمع الدولي ووقف تجاوزات الدعم السريع
lebanon 24
06/09/2025 04:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا تطالب بتدخل عربي وإقليمي ودولي لوقف "نزيف الدم" في السويداء
lebanon 24
06/09/2025 04:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة السياحة: نتطلع إلى توافق داخلي بشأن حصرية السلاح بيد الدولة ومصلحة الدولة والشعب هي الأولوية
lebanon 24
06/09/2025 04:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-09-05
19:05 | 2025-09-05
18:51 | 2025-09-05
18:43 | 2025-09-05
18:31 | 2025-09-05
18:27 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24