Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: نحن في مفاوضات عميقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن

Lebanon 24
05-09-2025 | 17:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا يسيران جنبا إلى جنب
lebanon 24
06/09/2025 04:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا
lebanon 24
06/09/2025 04:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم تقم حماس بإطلاق سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئاً
lebanon 24
06/09/2025 04:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: على العالم أجمع أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن
lebanon 24
06/09/2025 04:13:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2025-09-05
19:05 | 2025-09-05
18:51 | 2025-09-05
18:43 | 2025-09-05
18:31 | 2025-09-05
18:27 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24