29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الوفد الأميركي للبنان استمع لخطة الجيش بشأن السلاح (الحدث)
Lebanon 24
07-09-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوفد الأميركي اعتبر خطة لبنان لحصر السلاح إيجابية شرط التنفيذ (الحدث)
Lebanon 24
الوفد الأميركي اعتبر خطة لبنان لحصر السلاح إيجابية شرط التنفيذ (الحدث)
07/09/2025 20:11:32
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
Lebanon 24
ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
07/09/2025 20:11:32
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لخطة الجيش لسحب السلاح وتأهب عسكري شمالًا وشرقًا
Lebanon 24
ترقب لخطة الجيش لسحب السلاح وتأهب عسكري شمالًا وشرقًا
07/09/2025 20:11:32
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شري: الأميركي يرسم الخطة الإسرائيلية للبنان وسوريا
Lebanon 24
شري: الأميركي يرسم الخطة الإسرائيلية للبنان وسوريا
07/09/2025 20:11:32
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة: هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات
Lebanon 24
المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة: هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات
13:05 | 2025-09-07
07/09/2025 01:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
13:04 | 2025-09-07
07/09/2025 01:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
Lebanon 24
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
13:02 | 2025-09-07
07/09/2025 01:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب المقترح ستطلق حماس في اليوم الأول جميع الرهائن الأحياء والأموات
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بموجب المقترح ستطلق حماس في اليوم الأول جميع الرهائن الأحياء والأموات
13:02 | 2025-09-07
07/09/2025 01:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقترح ترامب الأخير لحماس يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقترح ترامب الأخير لحماس يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة
13:00 | 2025-09-07
07/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:05 | 2025-09-07
المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة: هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات
13:04 | 2025-09-07
إعلام إسرائيلي: بموجب الصفقة إسرائيل ستطلق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من الأحكام العالية
13:02 | 2025-09-07
جعجع: يجب إعطاء المغتربين حقوقهم في التعبير والتصويت للنّواب الـ128 ولا يجوز أن يحرم الذين اضطرّوا إلى مغادرة لبنان قسرًا أن يحرموا من أبسط حقوقهم المواطنيّة وأن يوضعوا على الهامش
13:02 | 2025-09-07
إعلام إسرائيلي: بموجب المقترح ستطلق حماس في اليوم الأول جميع الرهائن الأحياء والأموات
13:00 | 2025-09-07
إعلام إسرائيلي: مقترح ترامب الأخير لحماس يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة
12:59 | 2025-09-07
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24