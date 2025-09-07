Advertisement

أخبار عاجلة

الوفد الأميركي اعتبر خطة لبنان لحصر السلاح إيجابية شرط التنفيذ (الحدث)

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
lebanon 24
07/09/2025 20:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد الأميركي للبنان استمع لخطة الجيش بشأن السلاح (الحدث)
lebanon 24
07/09/2025 20:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً
lebanon 24
07/09/2025 20:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة ستجتمع فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح
lebanon 24
07/09/2025 20:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:05 | 2025-09-07
13:04 | 2025-09-07
13:02 | 2025-09-07
13:02 | 2025-09-07
13:00 | 2025-09-07
12:59 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24