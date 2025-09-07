Advertisement

أخبار عاجلة

90% من النازحين السوريين في عرسال عادوا إلى سوريا والمخيّمات في البلدة باتت خالية علماً أنّ عرسال كانت تضم سابقاً نحو 140 ألف نازح سوري (mtv)

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:11
