أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإسباني: مدريد تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:01
