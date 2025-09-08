Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشرطة قتلت منفذي عملية راموت بالقدس التي تسببت في إصابة العشرات

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابات بإطلاق نار في حي رموت في القدس
lebanon 24
08/09/2025 13:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك: التحقيق يشير إلى أن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار
lebanon 24
08/09/2025 13:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في حادث عملياتي في معسكر وسط إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 13:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط إثر تعرّضه لشظية على مشارف مدينة غزة
lebanon 24
08/09/2025 13:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:47 | 2025-09-08
06:43 | 2025-09-08
06:42 | 2025-09-08
06:37 | 2025-09-08
06:37 | 2025-09-08
06:26 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24