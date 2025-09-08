Advertisement

ترامب: سنصلح الوضع في شيكاغو كما فعلنا في واشنطن العاصمة التي تحولت من واحدة من أكثر المدن عنفا إلى منطقة آمنة

08-09-2025 | 11:38
