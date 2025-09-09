29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال 5 بينهم ضباط شرطة حاليون وسابقون بشبهة نقل معلومات حساسة لمنظمة إجرامية معروفة
09-09-2025
|
04:24
منظمات دولية تدعو إسرائيل لإلغاء إلزامها بتقديم معلومات "شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين
منظمات دولية تدعو إسرائيل لإلغاء إلزامها بتقديم معلومات "شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين
09/09/2025 13:54:51
09/09/2025 13:54:51
القناة 12 الإسرائيلية: شرطة بولندا تحقق مع موظفين إسرائيليين يشاركون في معرض سلاح بشأن خدمتهم العسكرية
القناة 12 الإسرائيلية: شرطة بولندا تحقق مع موظفين إسرائيليين يشاركون في معرض سلاح بشأن خدمتهم العسكرية
09/09/2025 13:54:51
09/09/2025 13:54:51
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يطوق حاليا مدينة غزة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يطوق حاليا مدينة غزة
09/09/2025 13:54:51
09/09/2025 13:54:51
حماس: دعوة رئيس المخابرات الصهيوني السابق لقتل 50 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي سياسة إجرامية ممنهجة
حماس: دعوة رئيس المخابرات الصهيوني السابق لقتل 50 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي سياسة إجرامية ممنهجة
09/09/2025 13:54:51
09/09/2025 13:54:51
سانا: وزير الخارجية السوري يعقد اجتماعا موسعا مع الوفد الروسي
سانا: وزير الخارجية السوري يعقد اجتماعا موسعا مع الوفد الروسي
06:54 | 2025-09-09
09/09/2025 06:54:03
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:39 | 2025-09-09
09/09/2025 06:39:01
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
06:30 | 2025-09-09
09/09/2025 06:30:25
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
06:13 | 2025-09-09
09/09/2025 06:13:51
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
06:10 | 2025-09-09
09/09/2025 06:10:38
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)
07:53 | 2025-09-08
08/09/2025 07:53:24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
خطاب جعجع: العين على ما هو ابعد من الانتخابات النيابية
11:01 | 2025-09-08
08/09/2025 11:01:00
06:54 | 2025-09-09
سانا: وزير الخارجية السوري يعقد اجتماعا موسعا مع الوفد الروسي
06:39 | 2025-09-09
وكالة "تسنيم" للأنباء عن مصدر إيراني يرجح الوصول إلى اتفاق اليوم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
06:30 | 2025-09-09
أ ف ب: متظاهرون في نيبال يشعلون النار في مبنى البرلمان
06:13 | 2025-09-09
الجيش الإسرائيلي ينذر باستهداف مربع سكني كامل شمال غرب مدينة غزة
06:10 | 2025-09-09
"الأونروا": لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ناهيك عن منطقة إنسانية
06:02 | 2025-09-09
سلام: الجيش بحاجة إلى تعزيز إمكانياته وسنعمل مع الدول الصديقة على هذا الأمر
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 13:54:51
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 13:54:51
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 13:54:51
