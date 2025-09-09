Advertisement

أخبار عاجلة

مرقص: سلام أشار إلى أن الحكومة ستنكب على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرة ضمن المهلة الدستورية وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:16
