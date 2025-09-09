Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام

Lebanon 24
09-09-2025 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يدعم مسار سوريا نحو الازدهار والسلام
lebanon 24
10/09/2025 02:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب في غزة ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة
lebanon 24
10/09/2025 02:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في البيت الأبيض: ترامب أوضح أنه قد يجري اتصالاً ببوتين قريبًا
lebanon 24
10/09/2025 02:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث الرئيس الأوكراني: القادة لا زالوا في البيت الأبيض والمحادثات قد تستمر بصيغة مختلفة
lebanon 24
10/09/2025 02:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:45 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-09-09
19:00 | 2025-09-09
18:48 | 2025-09-09
18:45 | 2025-09-09
18:43 | 2025-09-09
18:43 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24