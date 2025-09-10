Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى استخدام دفاعات جوية تابعة للدول المجاورة لاعتراض الأهداف الجوية داخل أوكرانيا

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 20 مسيرة أوكرانية فوق منطقتي القرم وسمولينسك صباح اليوم
lebanon 24
10/09/2025 09:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت خلال الليل 25 مسيرة أوكرانية بمنطقتي روستوف وستافروبول
lebanon 24
10/09/2025 09:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 105 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية
lebanon 24
10/09/2025 09:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك
lebanon 24
10/09/2025 09:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:49 | 2025-09-10
02:44 | 2025-09-10
02:24 | 2025-09-10
02:23 | 2025-09-10
02:05 | 2025-09-10
02:03 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24