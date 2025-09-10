Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين ضمن مظاهرات دعا لها أقصى اليسار في فرنسا احتجاجا على مقترح الموازنة العامة

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مدينة البيرة
lebanon 24
10/09/2025 09:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
lebanon 24
10/09/2025 09:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تطلق 5 قنابل مضيئة في محيط تل كروم بريف القنيطرة الأوسط
lebanon 24
10/09/2025 09:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل مضيئة شرقي خانيونس
lebanon 24
10/09/2025 09:57:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:49 | 2025-09-10
02:44 | 2025-09-10
02:24 | 2025-09-10
02:23 | 2025-09-10
02:05 | 2025-09-10
02:03 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24