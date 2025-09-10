Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية أحمد الحجار من بعبدا: مستمرون في مكافحة جميع انواع التهريب والجهود مستمرة كما هنالك عمليات قيد التحضير

Lebanon 24
10-09-2025 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار: هناك موقوفان في هذه العملية ونلاحق متورطين آخرين والتحقيقات مستمرة وأشكر السعودية على الجهود والتنسيق
lebanon 24
10/09/2025 13:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التقى الرئيس عون: وضعناه في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب
lebanon 24
10/09/2025 13:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول
lebanon 24
10/09/2025 13:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: حسم مسألة السلاح ونزعه سيكون قبل نهاية العام
lebanon 24
10/09/2025 13:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:55 | 2025-09-10
06:53 | 2025-09-10
06:51 | 2025-09-10
06:35 | 2025-09-10
06:34 | 2025-09-10
06:33 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24