المفوضية الأوروبية: نندد بالانتهاك الروسي المتهور وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:33
الجيش البولندي: طائراتنا وأخرى حليفة تحلق بمجالنا الجوي وأنظمة الدفاع الجوي عند أعلى درجات التأهب (رويترز)
رويترز عن الجيش البولندي: أسقطنا بعض الطائرات بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيّرات لمجالها الجوي
رئيس وزراء بولندا: تتم حاليا عملية تتعلق بانتهاكات متعددة لمجالنا الجوي والجيش يستخدم أسلحته ضد الأهداف
