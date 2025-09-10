Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الكرواتي: سوريا ماضية بثقة نحو مستقبل من السلام والاستقرار والازدهار

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يدعم مسار سوريا نحو الازدهار والسلام
lebanon 24
10/09/2025 22:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: واشنطن تريد أن تعمل مع حلفائها في الخليج لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
lebanon 24
10/09/2025 22:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تجدد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
lebanon 24
10/09/2025 22:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لـ21 دولة أوروبية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تقوض تطلعاتنا نحو الأمن والازدهار بالشرق الأوسط
lebanon 24
10/09/2025 22:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2025-09-10
15:41 | 2025-09-10
15:40 | 2025-09-10
15:22 | 2025-09-10
15:07 | 2025-09-10
15:01 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24