قاسم: ندعوكم لأن نبني وطننا معا وأن نكون شركاء موحدين ضد أعدائنا وهذه مسؤوليتنا جميعا

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:22
الشيخ قاسم: جاء برّاك بالتهويل والتهديد بضم لبنان إلى سوريا وبتوسعة العدوان ولكن فوجئ بموقف لبناني وطني موحّد من الرؤساء الثلاثة يقضي بتوقف العدوان قبل الحديث بأي أمر آخر
lebanon 24
10/09/2025 22:50:11
قاسم: كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل الشركاء في الوطن لتعيشوا الحياة التي وعدوكم بها؟
lebanon 24
10/09/2025 22:50:11
قاسم: لبنان بالنسبة لنا وطننا وأرضنا وحياتنا ومستقبل أولادنا ولن نتخلى عن لبنان حتى لو اجتمعت الدنيا ولن نكون في موقع الإستسلام مهما كانت الضغوطات الخارجية والداخلية
lebanon 24
10/09/2025 22:50:11
الجمل يرفض أي مسّ بالمكونات ويطالب بخطاب وطني موحّد
lebanon 24
10/09/2025 22:50:11
