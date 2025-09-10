Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي أجرى اتصالا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وأكد تضامن بلاده مع دولة قطر ورفضها للعدوان الصهيوني

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الملكي الأردني: الملك دان العدوان الإسرائيلي الجبان على الدوحة وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع قطر
lebanon 24
10/09/2025 22:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة
lebanon 24
10/09/2025 22:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا رفض إعادة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين
lebanon 24
10/09/2025 22:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
lebanon 24
10/09/2025 22:51:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-09-10
15:46 | 2025-09-10
15:41 | 2025-09-10
15:40 | 2025-09-10
15:22 | 2025-09-10
15:07 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24