Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة: لم يكن هناك جدل في التعيينات وراض على الآليّة و"بدقّ على الخشب"

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترزيان: وزيرنا لم يكن على علم بآلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
11/09/2025 21:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: أتحدى أن يكون هناك تعيين قد تم من خارج آلية التعيينات المعتمدة
lebanon 24
11/09/2025 21:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: التعيينات في الأسلاك الدبلوماسية والعسكرية والقضاء ومصرف لبنان لم تخضع للآلية المعتمدة ولها خصوصيتها
lebanon 24
11/09/2025 21:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الإعمار يحتاج للمال فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كان لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم يكن هناك مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟
lebanon 24
11/09/2025 21:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:31 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:55 | 2025-09-11
13:52 | 2025-09-11
13:48 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:31 | 2025-09-11
12:49 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24