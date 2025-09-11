Advertisement

باسيل: لا نرى لبنان منتقصاً من أي منطقة ومن أي مكون وهذا هو التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين فأي لبنان نريد في ظل ما يحصل في المنطقة

11-09-2025 | 14:34
براك: الوقت يداهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة لذا يجب ارساء الاستقرار
برّاك: الرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكون
باسيل خلال مؤتمر العمل البلدي والاختياري: لم نعتبر الاستحقاق بمثابة معركة تحدي سياسي لكن واجهونا بأنهم يريدون القيام بتسونامي ضدنا وهذا ما لم يحصل فحضور التيار كان واضحا
عون: تحييد لبنان يحميه من أي تحديات وسلاح حزب الله شأن داخلي مؤسساتي
